Precies 100 jaar geleden verdween de vernietigende Spaanse griep spontaan. Wat met het coronavirus?

De Spaanse griep hield verwoestend huis tussen 1918 en 1920, bij het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ze begon in de Verenigde Staten maar werd vernoemd naar Spanje omdat ze daar het eerst aandacht kreeg in de media. Medisch historicus Robrecht Van Hee (UAntwerpen) bestudeerde deze grieppandemie. "Heel veel cijfers over slachtoffers doen de ronde want er gebeurde geen officiële registratie", vertelt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.

"Historici en wetenschappers blijven het oneens. De cijfers variëren extreem, tussen een derde van de wereldbevolking en enkele tienduizenden. Algemeen wordt aangenomen dat het cijfer van 5 miljoen doden de werkelijke sterfte het best benadert. 5 miljoen is ook de schatting van het aantal gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog."

"De Spaanse griep is de meest dodelijke pandemie uit de moderne tijd. De pest uit de middeleeuwen staat natuurlijk nog meer in het collectief mensengeheugen. Maar ook daarvoor waren er al verwoestende epidemieën: het pokkenvirus uit de 2e eeuw dat de Romeinen trof of de pestepidemie uit de 6e eeuw."