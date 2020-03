Speurder over zoektocht naar Britta Cloetens: "Ik heb tot aan mijn schouders in netels gestaan, op zoek naar een graf"

Nadat Tijl Teckmans "bekend" had dat Britta Cloetens dood is, verklaart hij aan de speurder dat hij, met het lichaam van Britta in zijn koffer, richting Ardennen is gereden. Het enige punt dat hij zich nog kan herinneren is het Vierarmenkruispunt in Brussel. Vandaaruit starten de speurders met hem de zoektocht naar het lichaam. Maar ondanks de vele ritten kan of wil Teckmans geen concrete plek aanduiden.

Bekijk hier de video waarin de speurders vertellen over de ritten met Teckmans en lees daarna verder: