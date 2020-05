Is waterschaarste onze volgende crisis? "Risico bestaat dat er deze zomer even geen water uit de kraan komt" 

Het probleem is niet nieuw. "Dit is het vierde jaar op een rij dat we met een zware watercrisis zitten. Er is gewoon te weinig water in Vlaanderen."

Zal onze drinkwaterwinning in het gevaar komen deze zomer? "Dat risico is er zeker. Vorig jaar was het al bijna zover. Soms denk ik dat het zelfs eens nuttig zou zijn dat er eens 3 of 4 weken geen water uit de kraan zou komen. Die uitspraak is op het randje, maar de mensen moeten de ernst van de situatie beginnen inzien."

"Er is bij mensen over dit probleem nog geen "sense of urgency". Maar we moeten nu echt nadenken over de consequenties van ons waterbeheer in de natuur. En we moeten beginnen te beseffen dat de klimaatopwarming wel effectief een probleem aan het worden is op korte termijn."