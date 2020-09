Families Jacob en Chovanec teleurgesteld na nieuwe richtlijn voor politie: "Nu pas, 10 jaar na dood Jonathan"

Op 27 februari 2018 overlijdt de Slovaakse man Jozef Chovanec in een ziekenhuis in Charleroi. Vier dagen ervoor, in de nacht van 23 op 24 februari 2018, was hij in de politiecel op de luchthaven van Charleroi bruut aangepakt door de politie, nadat hij amok gemaakt had op de luchthaven. In de cel vertoont Chovanec vreemd gedrag: hij zingt, springt op en neer, bonkt met zijn hoofd tegen de muur. Op een bepaald moment grijpt de politie in om hem in bedwang te houden. Een agent zit onder meer 16 minuten lang bovenop de man, een andere agente brengt intussen de Hitlergroet.

Meer dan 8 jaar ervoor, op 6 januari 2010, overlijdt Jonathan Jacob in een politiecel in Mortsel. De beide families zien gelijkenissen tussen de twee zaken. Jacob was op het moment van zijn arrestatie onder invloed van amfetamines en maakte een verwarde indruk. Tweemaal werd er geprobeerd om hem op te nemen in een psychiatrisch centrum, maar daar weigerde men hem. Daarom werd hij naar het commissariaat van Mortsel gebracht. Daar overmeesterde het Bijzondere Bijstandsteam hem, maar er werd zoveel geweld gebruikt dat de man het niet overleefde. In die zaak werden enkele agenten uiteindelijk in 2017 veroordeeld. In de zaak-Chovanec loopt het onderzoek nog.