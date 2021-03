Wanneer je je kind 3.000 kilometer alleen op pad stuurt: dit is waarom Centraal-Amerikanen naar de VS blijven migreren

Biden is niet van plan om zomaar iedereen het land binnen te laten (zie verder), maar toch is er sprake van enig aanzuigeffect. De wijziging in het Amerikaanse beleid, hoe klein ook, schept verwachtingen in Centraal-Amerika. "Ze hopen echt op een soepeler beleid", weet Patricia Verbauwhede, regioverantwoordelijke Centraal-Amerika voor de ngo Broederlijk Delen.



Biden pareerde de kritiek op de toestroom aan de grens deze week nog door erop te wijzen dat het aantal migranten elk jaar toeneemt in het begin van het jaar. Ook daar zit een deel waarheid in. "Zelfs met het strenge beleid van Trump was de migratiestroom niet tegen te houden", zegt Verbauwhede. "Er zijn de voorbije jaren talloze karavanen naar de VS vertrokken, zelfs onder Trump, ook al wisten ze dat ze geen kans maakten", zegt ook Alma De Walsche, freelancejournaliste en Latijns-Amerikakenner. "Ook onder Trump was er een enorme toestroom van jonge migranten, in 2019 bijvoorbeeld, die was even groot als nu", voegt Soenens eraan toe.

Biden schept dan wel verwachtingen, wie in het Witte Huis woont, is zeker niet doorslaggevend. Er zijn verschillende andere redenen waarom zoveel Centraal-Amerikanen hun regio ontvluchten: een hele reeks problemen die diep geworteld zijn in de samenleving.