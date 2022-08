Gentse Madam Bakster start traject voor kindje met overleden man: “Kobe steunde me altijd in kinderwens”

De eerste hormoonbehandeling is deze maand gestart. Wettelijk gezien mocht Laura pas zes maanden na Kobes overlijden starten met het traject. Tijd die ze naar eigen zeggen echt nodig had om er goed over na te denken.

Maar de behandeling heeft ook een wettelijke einddatum. In België heb je maar tijd voor zo'n implantatie, in dit geval van de zaadcellen, tot twee jaar na het overlijden van je partner. Concreet heeft Laura dus nog 15 maanden tijd. Een termijn die volgens Laura veel te kort is. “Wat als ik in verwachting ben en ons ongeboren kind tijdens de zesde maand van de zwangerschap verlies? En wat als het daarna niet meer lukt?”

"Ik ben heel dankbaar dat de wetenschap zo ver is", zegt Laura ook aan Radio 2. "Maar ik vind het absurd dat ik na twee jaar wel naar een donorbank kan stappen om een kindje te hebben met een vreemde, maar niet met de partner die ik tien jaar heb liefgehad."