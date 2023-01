De Guldensporenslag in "Het verhaal van Vlaanderen": hoe kijken we vandaag naar de "meest omstreden veldslag uit de Vlaamse geschiedenis"?

"In die tijd al was er veel geschiedschrijving over de Guldensporenslag. In de 18e eeuw waren er verhalen en gedichten over Pieter De Coninck, Jan Breydel", zegt Kevin Absilis. Hij is taal- en literatuurwetenschapper en auteur van het boek "Het slechte geweten van Vlaanderen" over Hendrik Conscience. "Dat we de belangrijkste figuren en de details daarover zo goed kennen, dat komt in de eerste plaats door "De leeuw van Vlaanderen" van Conscience. De impact daarvan was ongeëvenaard, sindsdien zit het in het collectieve geheugen."

Hendrik Conscience en "De leeuw van Vlaanderen" werden in de loop der tijden gebruikt om de Vlaamse identiteit vorm te geven. Het beeld van de Guldensporenslag als een taalstrijd, de ontvoogding van Vlaanderen, vindt daarin zijn oorsprong. "Toch ten dele", zegt Absilis. "Nadien is dat uitvergroot en is er een nieuwe draai aan gegeven. Conscience bracht de mythe deels op gang. Waarover hij schreef, en de manier waarop, dat is ook weer een mythe geworden."