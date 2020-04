Amerikaanse Senaat stemt unaniem voor steunpakket van 2 biljoen dollar tegen corona, Fed verwacht snel herstel na epidemie

De Amerikaanse Senaat heeft unaniem ingestemd met een steunpakket van twee biljoen dollar om de economische schade die het coronavirus aanricht te beperken. Dat is een historisch recordbedrag. De wet moet morgen langs het Huis van Afgevaardigden en het Witte Huis, maar dat zou geen probleem vormen. De centrale bank in de VS verwacht overigens dat het economisch herstel snel zou kunnen gaan als de epidemie voorbij is. Intussen loopt het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten exponentieel op.