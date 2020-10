Welk klimaat heeft België in 2100? 5 graden warmer, veel nattere winters en intensere hittegolven, waarschuwt KMI

Het KMI heeft verschillende projecties gemaakt voor ons toekomstig weer in Ukkel. We moeten rekening houden met een verder stijgende temperatuur. Die kan oplopen tot 5 graden extra tegen het einde van deze eeuw - vergeleken met de periode 1961-1990, toen de opwarming zich al had ingezet.

Dit is weliswaar het meest pessimistische scenario, wanneer we evenveel broeikasgassen blijven uitstoten. Als we er snel in slagen om drastisch onze uitstoot te beperken, zou het volgens het meeste optimistische model beperkt kunnen worden tot ongeveer 1 graad extra. Mogelijk landen we daar ergens tussenin, de EU heeft alvast scherpere doelstellingen gesteld voor 2030 (-55 procent uitstoot) en wil klimaatneutraal worden tegen 2050.

Anderzijds zijn er factoren die de mens niet in de hand heeft, zoals grote bosbranden en het smelten van de permafrost, waardoor er nog meer methaan en CO2 in de atmosfeer terecht kan komen. En uiteraard is niet iedereen even ambitieus als de Europese Unie.