UGent neemt afstand van uitspraken professor Lieven Annemans over vaccinatie van kinderen

"Vandaag nog is er een studie gepubliceerd over de risicofactoren van een coronabesmetting bij kinderen. De resultaten daarvan zijn duidelijk: de risico's van een besmetting zijn veel groter dan de mogelijke risico's door vaccinatie", zegt Hoebeke. "Dat is het tegenovergestelde van wat professor Annemans zegt. Mijn collega's die gespecialiseerd zijn in kindergeneeskunde zijn ook erg verontwaardigd over zijn uitspraak, zeker na alle inspanningen die ze al hebben geleverd in deze crisis."