Abortus in VS na halve eeuw op de helling: Hooggerechtshof schrapt historische arrest "Roe vs. Wade"

Het arrest "Roe versus Wade" was een mijlpaal in de strijd voor abortus in de Verenigde Staten. Het arrest gold tot op vandaag als de belangrijkste rechtspraak in de VS over het thema.

In 1969 wilde de 25-jarige Norma McCorvey uit Texas, die zwanger was van haar derde kind, een abortus laten uitvoeren. Zwangerschapsafbreking was in die tijd in Texas echter in alle omstandigheden verboden en dus spande McCorvey een rechtszaak aan tegen de staat. McCorvey wilde een abortus omdat haar zwangerschap het gevolg was van een verkrachting.