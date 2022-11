Na de scherpe en "intrieste" discussie over de Vlaamse canon: "Woorden doen er toe en nuance ook"

Laat me dit illustreren aan de hand van een actueel voorbeeld. Vorige week berichtte De Standaard over het onlangs verschenen standpunt van de professoren Jo Tollebeek, Marc Boone en Karel van Nieuwenhuyse over de plannen van de Vlaamse regering om een "Canon van Vlaanderen" samen te stellen. In het lijvige werkstuk dat zij schreven in de schoot van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) laten de betrokken academici zich zeer kritisch uit over dit regeringsinitiatief.

Het opzet van het KVAB-standpunt was niet de concrete inhoud van de canon te beoordelen. Wat in het standpunt wél aan bod komt, is het concept zelf van een nationale canon: wat houdt het in en welke vragen roept het op? Deze scope wordt expliciet vermeld in het standpunt, dat publiek beschikbaar is en dus door iedereen die dat wenst kan worden gelezen.