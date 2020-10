In dit tempo wordt de klimaatconferentie van volgend jaar een groot succes

Tegelijk mogen we niet naïef zijn. Langetermijndoelen formuleren is relatief makkelijk. Je spreekt over dertig tot veertig jaar in de toekomst. De meeste politici zijn tegen die tijd allang dood en begraven. Effectief klimaatbeleid hangt in de eerste plaats af van de korte en de middellange termijn. En dat wordt nog een zware dobber. Zeker als je weet dat we, naast een snelle CO 2 -reductie, straks ook op grote schaal CO 2 uit de atmosfeer moeten zien te halen.

Bovendien is het lang niet zeker dat Donald Trump volgende week het Witte Huis verlaat. Dan stappen de Verenigde Staten op de dag na de presidentsverkiezingen alsnog uit het Klimaatakkoord van Parijs. Wat landen als Rusland, Saoedi-Arabië of Brazilië een prima excuus geeft om zelf geen (extra) inspanningen meer te leveren. De tweegradengrens – en al zeker de anderhalve gradengrens – mogen we dan op onze buik schrijven.

To Trump, or not to Trump. Het maakt letterlijk een wereld van verschil. Op 3 november ligt ook ons lot in de handen van de Amerikaanse kiezer. Hopelijk kan ik volgende week een geweldig zot (zoom)feestje geven.