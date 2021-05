Ook dit verlengde weekend blijven we in eigen land: deze 10 expo's zijn een bezoek meer dan waard

VRT NWS-fotograaf Alexander Dumarey keert terug in de tijd met de expo "Kathedralen van de industrie", in het Industriemuseum in Gent. Dumarey vertrok met oude foto's van Gentse textielfabrieken in de hand, zocht dezelfde plek opnieuw op en legde het verschil vast. Verwacht dus geen foto's van gewone kathedralen of kerken, maar wel van echte fabrieksmastodonten.