Meer tentoonstellingen dan er dagen in de paasvakantie zijn: tips voor uitjes voor jong en oud  

Rinus Van de Velde toont in Bozar niet enkel zijn bekende enorme tekeningen in houtskool, maar ook grappige in klei geboetseerde taferelen of een auto of een treinstel op ware grootte in ... karton. Niet te missen: de gekke film waarin Van de Velde in die speelgoedauto door kartonnen bergen rijdt. Tot en met 15 mei in Bozar, elke dag behalve maandag.

Het Paleis voor Schone Kunsten, het gebouw van Bozar, is trouwens jarig. Op 4 april 1922 werd het startsein gegeven voor de bouw van het prachtige pand, ontworpen door onze bekendste architect, Victor Horta. Dat eeuwfeest wordt gevierd met hedendaagse kunstenaars en dansers.